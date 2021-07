Ouédraogo gelooft verhaal van VS niet: "Op dat niveau weet je waar je moet staan"

"Het officiële verhaal was dat de official haar fout had gezet", vertelt Élodie Ouédraogo over de veelbesproken fase. "Maar op dat niveau weet je waar je moet staan. Persoonlijk denk ik dat het tactisch was."

"De tweede loopster was miscchien net iets minder sterk. Dus wat hebben ze geprobeerd? Die man iets langer laten lopen."

"Ik moest dat vroeger ook doen met Kim Gevaert, die de snelste was. Zij moest zo lang mogelijk lopen, dus ik moest heel vroeg in de zone wisselen met haar. Zo kon zij haar ding doen. Dat hebben ze hier ook geprobeerd."