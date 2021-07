Nieuw-Zeeland domineert laatste roeidag, geen eremetaal voor "Holland 8"

De skiff bij de vrouwen was het nummer met de meeste deelnemers in Tokio. 32 vrouwen probeerden zich via de reeksen, kwartfinales en halve finales te plaatsen voor de eindstrijd van vandaag.

Daarin stond geen maat op de 34-jarige Nieuw-Zeelandse Emma Twigg. Ze vertrok als snelste en hield haar inspanning knap vol gedurende 2.000 meter. Ze won met overmacht in een olympisch record: 7'13"97.

Het is voor Twigg, een voorvechter van LGBTQ-rechten, de bekroning van een mooie carrière. In 2014 werd ze al wereldkampioen in Amsterdam, in Tokio nam ze deel aan haar vierde Spelen (maar nog nooit had ze een medaille gewonnen).

Leuk om te weten: Twigg is al twee keer met pensioen gegaan. De eerste keer in 2015 om te studeren in Europa en nog een keer na Rio in 2016 na het missen van een medaille. In 2018 begon ze opnieuw.

Voor Nieuw-Zeeland is het het tweede roeigoud.