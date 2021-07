NBA-droom Bleijenbergh spat uit elkaar: "Kreeg voorstel, maar mag het niet tekenen"

De 20-jarige Vrenz Bleijenbergh (2,08 meter) staat te boek als een van de grootste Belgische basketbaltalenten. Dit jaar werd de speler van Antwerp Giants verkozen tot Belofte van het Jaar. Bleijenbergh is ook international.

Onze landgenoot droomt ervan om in de NBA te spelen en de voorbije 3 weken deed hij work-outs met verschillende teams. Daar hield hij een goed gevoel aan over, maar donderdagnacht werd zijn hard labeur niet beloond.



Detroit Pistons mocht als eerste een speler kiezen, Cade Cunnigham was de gelukkige. Bleijenbergh zat niet bij de 60 namen die van de tabellen rolden. "Dit doet echt pijn", reageerde onze jonge landgenoot op Twitter.

Extra pijnlijk is dat Bleijenbergh wel gewild was, maar genekt wordt door contractuele regels. "Ik zou gedraft worden vroeg in de tweede ronde. Verschillende teams wilden me een two-way contract aanbieden, maar door mijn contract in Europa mocht ik dat niet tekenen. De enige optie was een gegarandeerd contract", legt Bleijenbergh uit.

Een two-way contract is een contract waarbij een speler zowel bij een NBA-ploeg als in de ontwikkelingscompetitie van de NBA (G League) mag spelen. Het is een manier om jonge spelers extra ervaring te laten opdoen. Het loon van de speler is dan afhankelijk van de competitie waarin hij speelt.

Door het contract dat Bleijenbergh ook nog in Europa heeft, mocht hij enkel een (one-way)contract tekenen bij een NBA-team, dat zou instaan voor zijn volledige salaris. Dat wilde blijkbaar geen enkel team.





Met Amar Sylla was er nog een speler uit de Belgische competitie die zich beschikbaar had gesteld. Maar de Senegalees van Filou Oostende werd ook niet gekozen.