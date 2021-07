Michael Storer poetst het blazoen van DSM dan toch een beetje op

Michael Storer (24) heeft de Ronde van de Ain gewonnen. De Australiër van DSM won de slotrit en kaapte in één adem ook het eindklassement weg. De zegeteller van zijn team stond tot vandaag slechts op 1 overwinning. Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal) werd 4e en is de runner-up in de eindstand.