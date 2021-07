Maenhaut en Geurts geven geen vervolg aan sterke eerste race

Na de twee diskwalificaties van gisteren wilden Maenhaut en Geurts zich vandaag herpakken in Kamakura.

Dat deden ze ook in de eerste reeks van de dag. Het Belgische tweetal was uitstekend weg als derde, ze gingen nog over het duo uit Singapore en werden erg knap tweede in het zog van de Brazilianen.

Die goede prestatie kreeg niet echt een vervolg in de tweede en derde reeks van vandaag. Met een 17e en 16e plaats zeilden Maenhaut en Geurts twee anonieme reeksen in de achtergrond.

Morgen staan er nog drie reeksen op het programma, Maenhout en Geurts beginnen eraan als 17e in het klassement met 95 punten. De Medal Race met de beste tien duo's lijkt onhaalbaar.

De leidersplaats is voorlopig voor Nederland met 41 punten.