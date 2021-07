Lecluyse sluit de rij in haar eerste olympische finale, WR voor winnares Schoenmaker

Een Belgische zwemster in een olympische finale, dat was van 1996 geleden. Toen zwom Brigitte Becue in Atlanta de finales van de 100m en de 200m schoolslag. Ze werd toen 8e en 7e.

Lecluyse plaatste zich in Tokio voor de finale van de 200m schoolslag met de achtste tijd van alle deelnemers.

In baan 8 vertrok ze uitstekend voor haar laatste wedstrijd in het Tokio Aquatics Centre (en haar carrière?). Ze keerde na 50m in 32"49, zo snel opende onze landgenote nog nooit.

Halfweg lag Lecluyse in zesde positie met 1'08"95, nog altijd sneller dan het schema van haar BR.

In de laatste 100m viel Lecluyse wat terug. Ze tikte uiteindelijk aan in 2'24"57, ruim een seconde boven haar beste tijd ooit. Ze werd daarmee achtste en laatste.

De olympische titel was voor de Zuid-Afrikaanse Tatjana Schoenmaker, die een fantastisch wereldrecord zwom: 2'18"95.