Lecluyse sluit de rij in haar eerste olympische finale: "Met blij gevoel naar huis"

In de laatste 100m viel Lecluyse wat terug. Ze tikte uiteindelijk aan in 2'24"57, ruim een seconde boven haar beste tijd ooit. Ze werd daarmee achtste en laatste.

In baan 8 vertrok ze uitstekend voor haar laatste wedstrijd in het Tokio Aquatics Centre (en haar carrière?). Ze keerde na 50m in 32"49, zo snel opende onze landgenote nog nooit.

Een Belgische zwemster in een olympische finale, dat was van 1996 geleden. Toen zwom Brigitte Becue in Atlanta de finales van de 100m en de 200m schoolslag. Ze werd toen 8e en 7e.

De finale van Lecluyse:

"Dit waren sowieso mijn laatste Olympische Spelen"

2'24"57 en de 8e plaats. Is Lecluyse daar tevreden mee? "Ik heb gewoon geprobeerd er voor te gaan. Ik had niets te verliezen, het hoofddoel was finale. Ik wilde een besttijd zwemmen, maar de laatste 50m was heel zwaar door mijn snelle start."

"Ik denk wel dat ik met een blij gevoel naar huis mag gaan door deze finaleplaats. Ik wil iedereen bedanken, zeker mijn trainer. Het is dankzij hem dat ik hier sta."

Derde Spelen, eerste finale. "Het is een eer dat ik bij de toppers van België kan horen. Ik ben daar heel trots op. Ik had een scherpere tijd verwacht in de finale, maar podium was te hoog gegrepen. Ik geloofde in 2'22"99, dat was de kers op de taart geweest."

"Mijn grootste droom is uitgekomen. Ik ben beginnen te zwemmen omdat mijn mama schrik had dat ik zou verdrinken in haar vijver. Ik begon het leuk te vinden, ben niet altijd beloond voor mijn opofferingen, maar deze finale was een mooie beloning."

Was dit meteen ook het laatste wapenfeit van Lecluyse op het hoogste niveau? "Dit waren sowieso mijn laatste Olympische Spelen. Wanneer ik ga stoppen, dat weet ik nog niet. Ik heb er geen datum op geplakt. Ik ga eerst wat vakantie nemen. Ik heb wel al nieuwe plannen voor het kleinbadseizoen, dat is nog een uitdaging."