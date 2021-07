Lara de Liedekerke begint eventingcompetitie in middenmoot na dressuur

Morgen staan er nog dressuurreeksen op het programma dus zeker van haar plaats in de stand is de Belgische gravin nog niet. Voorlopig staat ze met haar prestatie op plek 33 van de 42.

In de eventingcompetitie is het de bedoeling om een zo laag mogelijke score te halen. Voorlopig staat aan de leiding de Brit Oliver Townend met 23.60 punten. Hij is de nummer 1 op de wereldranglijst.

Zondag staat de cross country op het programma en maandag de afsluitende jumpingcompetitie.