In de categorie vreemde blessures: basketbalspeler glijdt uit in de badkamer

Aron Baynes mag een kruis maken over zijn Olympische Spelen. In de wedstrijd tegen Italië van afgelopen woensdag liep de 34-jarige basketter al een nekblessure op en na een ongelukkige slipper in de badkamer werd dat alleen maar erger.

"Het werd de medische staf duidelijk dat dit iets ernstiger was dan een gemiddelde blessure", vertelde ploegdokter David Hughes aan Reuters. In het ziekenhuis nam Baynes al enkele tests af.

De speler van de Toronto Raptors was uiteraard ontgoocheld. "Samen met de rest van het team heb ik zo hard gewerkt in onze zoektocht naar een medaille. Ik ben helemaal van slag dat ik de reis met de jongens niet kan voltooien. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat ze de klus zullen klaren."