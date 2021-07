Het Moment van Karl: "Dit geweldige olympisch verhaal blijft jaren hangen"

"Niek Kimmann is een toonbeeld van doorzettingsvermogen. Hij was deze week aan het trainen toen een onvoorzichtige official op de baan liep. De impact was enorm, maar toch vroeg hij onmiddellijk aan de officiel hoe het met hem ging. In het ziekenhuis werd een barst in de knie vastgesteld."

"Je denkt dan dat het einde verhaal is. Maar Kimmann pakt enkele pijnstillers, gaat de piste verkennen en start uiteindelijk toch in de finale. En wat doet Kimmann dan? Hij schrijft een verhaal dat niet een paar uur blijft hangen, maar een paar jaren. Hij is hét toonbeeld van doorzettingsvermogen. Een fantastisch olympisch verhaal."