Goud voor ongenaakbare tafeltennisser Ma Long, China scoort 4 medailles

Beide spelers bleven in dit titanenduel hun niveau continu opkrikken. Ma Long probeerde in het 3e deel van de wedstrijd om een kloofje te creëren, maar Fan Zhendong beet zich vast: 6-6 na enkele prachtige rally's. In het slot profiteerde Ma Long van enkele foutjes en trok hij het laken naar zich toe: 8-11.

In de 2e set slaagde Fan er wel in om zijn gebruikelijke niveau te halen. Beide spelers zaten elkaar dan ook op de hielen. In het slot raakte Fan Zhendong helemaal op toerental en het leverde hem de set op: 12-10. De scheve situatie was zo rechtgezet.

De regerende wereldkampioen Ma Long legde de lat meteen bijzonder hoog. De wedstrijd was nauwelijks begonnen of hij had meteen een 0-5 voorsprong beet. Fan werd van het kastje naar de muur gespeeld. Na enkele minuten zat de eerste set er met 5-11 ook al op.

De 32-jarige Ma Long werd al een eerste keer olympisch kampioen in 2016 in Rio. Hij wordt gezien als een van de beste tafeltennissers aller tijden. Hij nam het op tegen zijn jongere landgenoot Fan Zhendong (24), die gezien wordt als zijn opvolger.

Ma Long maakt het af in set 6

In set nummer 4 wilde Ma Long het sterke einde van de vorige set meteen verzilveren. Hij ging er als een razende vandoor en kwam 0-3 op voorsprong. Fan bleef dankzij zijn geweldige backhand nog even in de set, maar kon niet meer helemaal terugkeren: 9-11.

Ma Long haalde bij momenten een bijna buitenaards niveau en Fan Zhendong stond met de rug tegen de muur, hij moest voor een eerste olympische titel nu spelletjes op een rij winnen. Ma Long raakte in de 5e game niet in zijn ritme: 11-3. Een snelle game in het voordeel van Fan.

Na een klein uurtje spelen was Ma Long met 3-2 in sets dus nog altijd in het voordeel. In de 6e set had Ma Long, die weer zijn beste niveau haalde, zijn 2e olympische titel op een rij beet. Geen enkele Chinese man heeft hem deze prestatie voorgedaan. Ma haalde voor de volledigheid de laatste set met 6-11 binnen.





Bij de vrouwen stond er gisteren ook al een volledige Chinese finale op het programma. Toen was het goud voor Meng Chen, Yingsha Sun moest vrede nemen met het zilver. De Japanse Mima Ito pakte brons.