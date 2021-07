Geen finale voor BMX'ster Vanhoof: ze kan niet profiteren van valfestival

Elke Vanhoof heeft zich vanmorgen niet kunnen plaatsen voor de olympische finale BMX. Het BMX-programma werd met 45 minuten vertraging afgewerkt vanwege hevige regenval in Tokio.

Uitstel was geen afstel: Vanhoof kon in haar eerste run - op het glibberige parcours - profiteren van een resem valpartijen. Ze begon als 3e, met een uitstekende uitgangspositie, aan haar laatste twee runs.

Maar het werd uitstel van executie voor onze landgenote. Na een zedse en zevende plaats totaliseerse ze in totaal 16 punten en werd zo 6e in haar heat. Dat volstond niet voor een plaats in de finale. Enkel de top-4 plaatste zich.

Vijf jaar geleden in Rio werd Vanhoof nog knap zesde in de finale van de BMX-competitie. Voor deze Spelen wist ze zich eind mei pas te kwalificeren dankzij een negende plaats in de laatste Wereldbekermanche in Bogota.