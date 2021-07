Eline Berings verklaart snelle tijden: "Pistes zijn enorm geëvolueerd"

Hordeloopster Eline Berings is er niet bij in Tokio, maar in Sporza Tokio op Radio 1 had ze wel een verklaring voor de snelle tijden tijdens de reeksen van de 100 m. "De allerbelangrijkste factor is nog altijd de snelle benen van de vrouwen", zegt Berings. "Het zijn allemaal topsprinters. Dan gaat het om echte kleine marges die gewonnen kunnen worden."



"Eén daarvan is die snelle piste. Die zijn echt enorm geëvolueerd. Vroeger liep bijvoorbeeld Jesse Owens nog op een sintelbaan, met hele kleine steentjes. Intussen hebben we mondobanen die echt gemaakt zijn uit een soort rubber met daaronder een heel harde ondergrond. Omdat ze zo hard zijn, zijn ze heel responsief."

"Het moment dat je je voet daarop zet, krijg je een enorme voorwaartse energie terug waardoor je vooruit gestuwd wordt als sprinter om zo snelheid te winnen. Zo krijg je de energie die je in de grond stopt er weer helemaal uit. Dat zorgt voor kleine verschillen, maar het is toch niet onbelangrijk."