Casse is terug in het land: "Honger is groot om beter te doen in Parijs"

Naar verluid miste papa Casse de halve finale van zijn zoon vanwege een vaccinatie die op hetzelfde moment gepland stond. "Papa kijkt meestal achteraf, omdat de kampen soms spannend kunnen zijn", verklaart Casse. "En een Vaccinatie is ook belangrijk. Hij is die dan gaan halen toen ik moest vechten. De halve finales zijn niet helemaal goedgekomen, maar de rest gelukkig wel."

"Voor de Spelen hebben ze hier in Hemiksem allemaal vlaggen opgehangen. Het is toch leuk om te weten dat er zo veel mensen achter je staan die van hieruit hebben gesupporterd."

Heel wat fans stonden Matthias Casse op te wachten bij zijn terugkomst in zijn thuisstad Hemiksem. De bronzen medaillewinnaar was zichtbaar onder de indruk. "Het is veel meer dan ik had verwacht", zegt Casse. "Ik had wel verwacht dat er wel wat mensen gingen zijn, maar dit is ongelofelijk. Leuk om zo thuis te komen."

"Even rusten en alles plaatsen wat er de laatste maand is gebeurd"

Casse kwam nog even terug op zijn avontuur in Tokio. Tijdens zijn bronzen kamp moest hij lang wachten op het verdict van de scheidsrechter. "Ik dacht dat het sowieso een score was", zegt Casse. "Ze moesten alleen nog kijken of het ippon of waza-ari ging zijn."

"Het was nog even de focus behouden tot de scheidsrechter effectief ippon gaf. Toen kwam er een schreeuw van emotie uit. Je kan niet voorspellen hoe je op zo'n moment gaat reageren. Zoiets gebeurt op het moment zelf."

Over de zijn verloren halve finale had Casse dit nog te zeggen. "Het was een kamp die heel "close" was. Ik had die moeten winnen, maar dat is niet gebeurd. Als ik hem nog eens tegenkom, weet ik dat ik extra hard moet vechten. Hij heeft die titel verdiend natuurlijk. Maar het blijft zuur."

"Nu gaat even de riem eraf voor een maand. Even rust en alles plaatsen wat er de laatste maand is gebeurd. Dat is mentaal ook belangrijk, dat je even tot rust komt. En daarna gaan we beginnen trainen voor Parijs. Ik heb nu een bronzen medaille. De honger is groot om beter te doen."