Britse roeiers stellen teleur op de Spelen: slechtste prestatie in een halve eeuw

In Tokio behaalden de Britten het slechtse resultaat in meer dan een halve eeuw, enkel in 1972 in München verging het het nog minder goed. De gloriedagen van Steve Redgrave (5x goud tussen 1984 en 2000) en de 9 medailles in Londen 2012 lijken er zo op te zitten.

De acht met stuurman eindigden pas als 3e na Nieuw-Zeeland en Duitsland. Moe Sbihi, die lid was van het team, reageerde na afloop ontgoocheld: "We hadden beter moeten doen. Zilver en brons is onvoldoende in een sport die veel financiële steun krijgt uit ons land."

Ook het vertrek van de 74-jarige succescoach Jürger Grobler wordt gezien als een van de oorzaken van de mindere Britse prestaties: "Er kan daar nu wel over gespeculeerd worden", ging de teammaat van Sbihi Josh Bugajski verder. "Volgens mij zijn de problemen al veel langer aan de gang."