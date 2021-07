Bottas troeft Hamilton en Verstappen af in 2e oefensessie

In de Grote Prijs van Hongarije is de 2e vrije oefensessie afgewerkt. Valtteri Bottas zette er de snelste tijd neer voor ploegmaat Lewis Hamilton. WK-leider Max Verstappen, die in de 1e vrije oefensessie de scherpste chrono neerzette, parkeerde zijn bolide op de 3e plaats.