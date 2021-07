BMX'er Kimmann na goud: "Ik snap er geen fluit van, hoe kan dit?"

Niek Kimmann kon het bijna niet geloven toen hij over de finish kwam. "Het begint te bezinken", vertelde hij bij de NOS. "Weet je, toen ik maandag op die official botste, dacht ik dat deze droom voorbij was. Ik wist: ik ben relatief jong en deze baan ligt mij. Als ik ooit een olympische titel wil pakken, moet het nu."

"En toen ging dat dus bijna aan mijn neus voorbij. De laatste weken in Nederland gingen zo goed. Mijn broer zei dat wat ik deed niet normaal was. Zelfs mijn coach zei dat ik ook zou kunnen winnen als ik niet op mijn best was. Daarom heb ik altijd vertrouwen gehouden en de mensen om me heen zijn me blijven steunen. Alle gelukswensen van de mensen deden me erg deugd."

"Het was afzien vandaag", zei hij. Daarna onderbrak hij even het interview om naar de finale bij de vrouwen te kijken. Daarin pakte zijn landgenoot Merel Smulders brons.