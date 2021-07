BEKIJK - Kajakker Jiri doet wat vader Jiri niet kon: naar olympisch goud slalommen

Het stond in het water geschreven dat Jiri Prskavec een topper zou worden in het wildwaterkajakken, want ook zijn vader en moeder waren gelauwerde kajakkers.

Vijf jaar geleden in Rio probeerde hij op 24-jarige leeftijd de kajakgekke familie al te verblijden met een olympische titel, maar toen moest hij tevreden zijn met brons nadat hij in de finale een poortje te veel had aangetikt.

In het Japanse Kasai Canoe Slalom Centre maakte hij niet dezelfde fout. In een krachtige finalerun was hij op geen enkel foutje te betrappen. Hij nam gezwind alle poortjes en finishte na 91"63. De zilveren Slovaak Jakub Grigar en bronzen Duitser Hannes Aigner bleven ook foutloos, maar zij peddelden respectievelijk drie en vijfenhalve seconde langzamer.

In deze discipline maakte ook onze landgenoot Gabriel De Coster zijn olympisch debuut, als enige niet-prof tussen de 24 deelnemers, maar hij kon de kwalificaties net niet overleven.