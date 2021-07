Afscheid nemen als goede vrienden: emotionele Varane knuffelt Real-spelers

Het gebeurt waarschijnlijk vaker in het voetbal dat spelers in allerbeste verstandhouding afscheid nemen van hun ploegmaats, maar niet vaak zien we het zo goed in beeld gebracht (zie video).

Dat heeft ongetwijfeld ook te maken met het feit dat ook de club kan leven met het vertrek van de verdediger. Dat blijkt ook uit de beelden die Real Madrid verspreidde van Varane, die hartelijk afscheid neemt van voorzitter Florentino Perez.

Varane was nochtans jaren een basisspeler, maar zijn contract liep nog maar 1 seizoen. Met de transfer verliest Real veel ervaring achterin, maar het slaat ook twee vliegen in een klap.

Real zou nog zo een 40 miljoen euro ontvangen van Manchester United voor Varane en is na Sergio Ramos opnieuw verlost van een serieus salaris.

Varane heeft zelf aangegeven dat hij na 10 seizoenen in Madrid toe was aan een nieuwe uitdaging en graag eens in de Premier League zou spelen. Toch had hij het moeilijk bij zijn afscheid.

"De afgelopen 10 jaar waren fantastisch", zei een duidelijk geëmotioneerde Varane. "We hebben unieke momenten meegemaakt samen. Hopelijk tot snel. Ik zie jullie graag."