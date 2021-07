3 dagen na olympisch goud zet Van Vleuten Clasica San Sebastian naar haar hand

Van Vleuten: "Ik was moe en voelde de jetlag"

6 dagen geleden liet Annemiek van Vleuten zich nog ringeloren in de olympische wegrit. Woensdag spoelde ze die kater door met de olympische titel in het tijdrijden.

De 38-jarige Nederlandse had nog honger, sprong het vliegtuig op en maakte van de Clasica San Sebastian een nieuw hoofddoel.



Van Vleutens ploeggenotes bij Movistar moesten zich in de finale wel nog dubbel plooien om een interessante groep met onder meer Cordon-Ragot, Sanesteban en Rooijakkers terug te fluiten.



Op de laatste beklimming was het aan Van Vleuten zelf. Ze vlinderde weg van de tegenstand, het beslissende gat was snel geslagen.



"Ik was moe en voelde de jetlag. Maar ik ben blij dat ik het afgemaakt heb", reageerde Van Vleuten. "Het was een lastige wedstrijd."

De Amerikaanse Ruth Winder rukte zich in de achtergrond los bij de achtervolgers en bezette de 2e plaats. De Italiaanse Tatiana Guderzo won het sprintje voor de 3e plaats.