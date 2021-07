"Club Brugge zal niet tevreden zijn over kleedkamer en veld, maar dat hoort bij het spelletje"

Na de gesmaakte zege op Anderlecht krijgt Union ook op de tweede speeldag in de Jupiler Pro League een klepper voorgeschoteld: landskampioen Club Brugge zakt af naar de kampioen uit 1B. "Maar we mogen niet overlopen van vertrouwen."

“Na de overwinning tegen Anderlecht moeten we rustig blijven", vertelde Felice Mazzu vanmiddag op zijn persbabbel. "We hebben wel vertrouwen getankt. Iedereen weet dat Anderlecht nog zeker niet zijn beste niveau haalde. Club Brugge is wel op zijn beste niveau, zelfs ondanks het gelijkspel tegen Eupen." "We hebben de wedstrijd bekeken en zagen dat ze veel kansen kregen, wat niet het geval was voor Anderlecht. We mogen ook niet overlopen van vertrouwen, want er wacht ons een zware klus." "We moeten klaar zijn en weten dat we in staat zien om mooie dingen te laten zien, maar wel met heel veel respect voor de kwaliteiten van de tegenstander.” “De grootste les die we uit vorige week trokken, naast het feit dat we onze kwaliteiten lieten zien, was het feit dat de spelers in staat waren om opofferingen te doen en erin te blijven geloven.”

Anderlecht? Iedereen weet dat het zeker nog niet zijn beste niveau haalde. Club Brugge haalt dat wel. Felice Mazzu (coach Union)

"Rol van fans zal deel uitmaken van mijn speech"

Union heeft een zwaar programma bij zijn rentree, maar dat schrikt hen nu ook niet af. “Er zijn zeker wel gelijkenissen tussen Anderlecht en Club Brugge. Het zijn vooral ploegen die verplicht zijn om tegen een kleine ploeg als Union te winnen als ze hun ambities willen behalen. Wij moeten daar heel sereen onder blijven, onze spelfilosofie behouden en geduldig zijn.” “Wat de kracht van Club Brugge is? Eerst en vooral beschikken ze over veel ervaring. Daarnaast hebben ze veel snelheid in de omschakeling en ze focussen hard op de verticale snelheid in hun spel. We moeten daar klaar voor zijn en zeker en vast geen schrik hebben.” Union speelt voor het eerst in 48 jaar thuis op het hoogste niveau en mag ook supporters verwelkomen. “De rol van de fans? Dat zal deel uitmaken van mijn speech voor de wedstrijd." "Ze hebben 50 jaar moeten wachten en krijgen meteen een wedstrijd tegen Club Brugge. Dat moet de energie van de spelersgroep verviervoudigen." "De fans mochten al een jaar niet meer naar het stadion komen, wat dus een extra motivatiebron moet zijn voor de spelers.”

"Clement wilde zijn groep gewoon op scherp zetten"