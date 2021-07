Zwemfinales: Dressel is de koning van de 100m, weer zilver voor Kamminga

De finale van de 200m bij de vrouwen was helemaal niet spannend. De Chinese Yufei Zhang stak er in de reeksen en halve finales met kop en schouders bovenuit en dat was in de eindstrijd ook het geval.

Met 2'03"86 zwom ze haar snelste tijd van het toernooi, goed voor een olympisch record en de snelste tijd sinds het wereldrecord van haar landgenote Zige Liu in 2009.

Voor China is het nog maar de eerste gouden medaille in het zwemtoernooi. De Amerikaanse vrouwen Regan Smith en Hali Flickinger, ook al derde in de 400m vrije slag, mochten mee het podium op op enige afstand.