Zot shot van Pieters en 5 andere zaken die u moet onthouden uit de olympische nacht van 29 juli

1. Golf: Thomas Pieters mept bal vanaf 116 meter in de hole

2. BMX: Elke Vanhoof plaatst zich voor de halve finales

Elke Vanhoof heeft zich geplaatst voor de halve finales in het BMX. Onze landgenote werd 4e in haar heat in de kwartfinales en dat volstond voor de kwalificatie. Dat Elke Vanhoof erbij is in Tokio is op zich al straf. Haar voorbereiding op de Olympische Spelen werd in 2019 danig verstoord door een hersenschudding en ze kon zich maar ternauwernood plaatsen.