Zeilster Emma Plasschaert ligt op medaillekoers na sterke vierde dag

Emma Plasschaert heeft een heel goede vierde dag achter de rug in de Laser Radial-klasse van het zeilen. De nummer één van de wereld is na een vijfde en vierde plaats in reeks 7 en 8 opgerukt naar de vierde plaats in tussenstand. Met nog twee reeksen op de teller (en de medaillerace met de top 10) is een medaille realistisch.