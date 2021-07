Wat betekent het verstek van Biles voor de allroundfinale?

Wie zijn de nieuwe favorieten?

Het was absoluut geen verrassing dat Simone Biles met de hoogste score van iedereen zich kwalificeerde voor de allroundfinale. Haar voorsprong op de rest was meteen veelzeggend.



Door de afwezigheid van Biles begint de Brazliaanse Rebeca Andrade (22) aan de finale met de hoogste score in de kwalificaties. Ze heeft veel ervaring. Ze is een jaar ouder dan Nina Derwael en eindigde in de allroundfinale op de Spelen in 2016 in eigen land als 11e.

In de kwalificaties behaalde Andrade (foto) de hoogste score van iedereen op de sprong. Ook aan grond is ze sterk. Haar specialiteiten zijn dus een beetje het spiegelbeeld van Nina Derwael.

Uitkijken is het zeker ook naar Sunisa Lee uit de VS. Zij eindigde de kwalificaties met de derde hoogste score. Zij blinkt net als Derwael vooral uit aan de brug met ongelijke leggers en op de balk. Op beide onderdelen deed ze beter dan Simone Biles.

Ook de kansen op goud voor de sierlijke Angelina Melnikova zijn gestegen. Ze won al goud met de Russische ploeg en is een echte allrounder. Het verschil tussen Andrade, Lee en Melnikova was in de kwalificaties slechts drie tienden.