Vooruitblik op vrijdag: Lecluyse in finale, "Teddy Bear" en eindelijk atletiek

De werkweek loopt ten einde en de Olympische Spelen schakelen nog een versnelling hoger. De atletiek gaat van start met onder meer Isaac Kimeli en onze gemengde estafetteploeg op de 4x400 meter. Verder beginnen ook heel wat internationale toppers aan hun olympische avontuur. Dit zijn de ones to watch voor dag 7 in Tokio.

Finale met Lecluyse, Cats ontmoeten Puerto Rico

Net na middernacht openen opnieuw golfers Thomas Pieters (vanaf 2.25 uur) en Thomas Detry (vanaf 0.41 uur) de dag. Pieters begon uitstekend aan zijn olympisch avontuur, hij staat op een gedeelde 3e plaats. Detry moet als 31e achtervolgen. In het basketbal zijn nadien de Belgian Cats om 3 uur aan zet. Na hun stuntzege tegen Australië wacht dit keer met Puerto Rico een haalbare kaart. Liefhebbers van het BMX'en kunnen vanaf 3.15 uur supporteren voor Elke Vanhoof. Ze komt in actie tijdens de halve finales, om 4.50 uur staat dan een mogelijke finale op het programma. Net na de halve finale van Vanhoof, om 3.41 uur, komt er met Fanny Lecluyse nog een landgenote in actie. Ze staat dan aan de start van de finale op de 200 meter schoolslag. Zorgt Lecluyse voor een onverhoopte stunt?

Wat kan Lecluyse tijdens de finale van de 200 meter schoolslag?

Emma Plasschaert rukte vandaag op richting plek 4 in de Laser Radial-klasse van het zeilen. De nummer 1 van de wereld mag zo stilaan beginnen te dromen van een medaille, maar dan moet ze wel de 9e en 10e reeks nog goed doorkomen. In het weekend wacht de race om de medailles. Rond de middag komen in de atletiek nog enkele landgenoten in actie. De gemengde aflossingsploeg is rond 13.00 uur aan de beurt. Een medaille zou geweldig zijn, maar trainer Jacques Borlée temperde eerder al de verwachtingen. Isaac Kimeli start zijn Olympische Spelen op de 10.000 meter. Hij mikt zelf op een plekje in de top 12. Kimeli begint er een halfuurtje na de mixed relay - om 13.30 uur - aan. Tot slot zijn ook onze hockeymannen om 14.15 uur aan zet. De kwartfinales zijn dan wel al een zekerheid, maar de Red Lions zullen ongetwijfeld ongeslagen aan de eindronde willen beginnen. Groot-Brittannië is de tegenstander in de laatste groepswedstrijd.

Winnen de Red Lions hun laatste groepswedstrijd tegen Groot-Brittannië?

Vrouwelijke Bolt, 3e judogoud voor Riner?

Naast onze landgenoten kijken we ook nog uit naar heel wat internationale toppers. De Franse judoka Teddy Riner begint in de categorie boven de 100 kilogram tegen de Oostenrijker Stephan Hegyi. Teddy Bear is als tienvoudig wereldkampioen en tweevoudig olympisch kampioen in Rio uiteraard de topfavoriet. Samen met Elke Vanhoof staat in het BMX'en ook de Colombiaanse Mariana Pajon in de halve finales. Pajon won goud in Londen en in Rio en kan er tijdens de finale om 4.50 uur voor de 3e keer op een rij met de hoofdprijs vandoor gaan.



Ook Isaac Kimeli komt in zijn discipline een echte wereldtopper tegen. De 24-jarige Oegandees Joshua Cheptegei gaat als wereldrecordhouder op de 5.000 en de 10.000 meter uiteraard voor goud. De meeste concurrentie moest normaal gezien van de Keniaan Geoffrey Kamworor komen, maar hij haakte enkele dagen voor de Spelen geblesseerd af.

Isaac Kimeli komt op de 10.000 meter Joshua Cheptegei tegen.

Verder is het ook uitkijken naar de 34-jarige Shelly-Ann Fraser-Pryce. De "vrouwelijke Usain Bolt" pakte goud op de 100 meter in Peking en in Londen, maar in Rio bleef ze achter met brons. Kan ze iets na 2.00 uur in de kwalificaties opboksen tegen het jonge geweld in Tokio?