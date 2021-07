Vincent Kompany: "We hebben een resultaat nodig om tijd te kopen"

De dooddoener "proces" nam Vincent Kompany niet in de mond, maar "tijd" was wel een rode draad in zijn persbabbel twee dagen voor de wedstrijd op het veld van Eupen.

"Ik probeer constant te zijn in wat ik zeg en ik heb het enkele weken geleden al voor de oefenmatch tegen Ajax gezegd", ging Kompany in op het gebrek aan automatismen, een van de aangestipte oorzaken door de trainer van Anderlecht voor de nederlaag tegen Union.

"We hebben een resultaat nodig om tijd te kopen. Maar ik wil benadrukken dat je automatismen niet perfect hoeven te zijn om toch een resultaat te halen."

Met weer een leger nieuwkomers moet Anderlecht nog maar eens bouwen. "We hebben de voorbije maanden gedaan wat we moesten doen om de club te helpen op lange termijn."

"We hebben spelers vastgelegd om de toekomst te vormen. Te vaak is elke mercato hier een gekkenhuis geweest. Vandaag hebben we voor stabiliteit gekozen. Er zit een idee achter, maar de korte termijn is altijd iets anders."

"Het argument van automatismen, dat is gewoon logisch. Het is geen excuus. En natuurlijk was de ontgoocheling na zondag groot. Ik ken geen enkele club waar er geen sporen zijn na een nederlaag."

"Tegen Eupen moeten we onze vorige prestatie rechtzetten. Momenteel moeten we gewoon zien dat we punten binnenhalen zonder aan ons vertrouwen te raken."