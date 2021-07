Vergeven en vergeten? Niet bij Verstappen: "Mercedes liet zijn ware aard zien"

Het stof na de crash in de GP van Groot-Brittannië is nog niet gaan liggen. Integendeel, terwijl Lewis Hamilton er na een telefoontje met de spons over wou gaan, deed Max Verstappen op de persconferentie in Hongarije het stof weer opwaaien.

"Hamilton heeft me inderdaad gebeld. Ik ga niet verder in op de details, maar we hebben de crash wel besproken", vertelde Verstappen, die op Silverstone zijn voorsprong in de WK-stand in één klap zag krimpen van 33 tot 8 punten.

Vooral de manier waarop Hamilton zijn overwinning had gevierd, zat Verstappen hoog. "Je gaat niet zo vieren als je iemand met een kracht van 51 G de muur in hebt geduwd", zei de Nederlander van Red Bull.

"Als je in het ziekenhuis ligt en de andere staat met zijn vlag te zwaaien, is dat heel respectloos. Het laat hun ware aard zien. Als de druk hoog is, komt die naar boven. Ik zou het zelf niet doen, maar het zegt alles over Mercedes."