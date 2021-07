Toma Nikiforov vecht tegen de tranen: "Ik heb het zelf verpest"

Het olympisch judotoernooi heeft welgeteld 4 minuten en 15 seconden geduurd voor Europees kampioen Toma Nikiforov. Na zijn razendsnelle verlies in de tweede ronde, baalde hij als een stekker.

"Het ging zo snel. We kennen elkaar al jaren. Ik weet dat hij in de eerste anderhalve minuut heel gevaarlijk is, maar ik heb het zelf verpest. Ik moet gewoon zijn aanval blokkeren."

"Ik voelde me nochtans goed. De laatste weken van mijn voorbereiding waren perfect. Door de medaille van Matthias Casse was de sfeer in het team ook perfect. Alle lichten stonden op groen, maar helaas stopt het hier al. Hiervoor ben ik niet gekomen."