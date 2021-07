Thibau Nys voert bisnummer op in Ronde van Vlaams-Brabant

De 2e etappe in de Ronde van Vlaams-Brabant was op papier opnieuw een prooi voor de sprinters.

Na zijn overwinning in de openingsrit mocht Thibau Nys vandaag met de gele leiderstrui van start gaan. De renner van Baloise Trek Lions was er dan ook op gebrand om zijn klassement met hand en tand te verdedigen.

Het vlakke parcours in Goetsenhoven verleidde verschillende renners om een vlucht op poten te zetten, maar zonder al te veel succes. Het peloton maakte zich na 139 kilometer op voor de sprint.

In die massasprint was het uiteindelijk Thibau Nys die opnieuw aan het langste eind trok. Het jonge talent wist zich goed te positioneren in de laatste hectometers en bolde met een fietslengte voorsprong als eerste over de streep.