Teller dikt aan: Japan haalt gouden medaille 7 en 8 binnen in het judo

De Japanse judoka met Amerikaanse roots Aaron Wolf kreeg met de Zuid-Koreaan Guham Cho een te duchten tegenstander. De partij begon met veel duw- en trekwerk en na nauwelijks 30 seconden hadden beide judoka's al een bestraffing beet.

Het hevige aanvalswerk van Wolf leek op het einde van de kamp ook zijn vruchten af te werpen. Cho raakte buiten adem en moest zich beperken tot verdedigen, maar slaagde er wel in om de finale tot in de golden score te verlengen.

Daarin kreeg Cho al snel een 2e bestraffing waarmee hij helemaal met de rug tegen de muur stond. Wolf leek maar geen gaatje te vinden in de uitstekende verdediging van de Zuid-Koreaan, maar na ruim 5 minuten in de golden score was het toch raak.

Na een zoveelste duel ging Cho plat op de rug: ippon. Daarmee kwam er meteen een einde aan de marathonpartij van ruim 9 minuten. Een volgende gouden medaille dus voor de Japanse mannen, enkel in de categorie tot 90 kilogram lukte het hen tot dusver niet om goud te veroveren.

Jorge Fonseca, die in de 2e ronde Nikiforov uitschakelde, haalde in een pittige kamp tegen de Canadees Shady Elnahas nog het brons binnen. De andere bronzen plak was voor de erg geëmotioneerde Rus Niaz Iljasov.