Scheidsrechter Bjorn Kuipers stopt met fluiten: "Mooier wordt het niet meer"

Björn Kuipers is een bekend gezicht voor voetballiefhebbers ver buiten Nederland. Hij floot vaak wedstrijden in de Champions League en de Europa League en leidde op het afgelopen EK de finale tussen Italië en Engeland in goede banen.

"Een punt achter mijn carrière zetten, werd een komma. Ik kreeg na de EK-finale zoveel positieve reacties en waardering uit de hele wereld, dat ik toch begon te twijfelen", zegt hij op de site van de KNVB."

"Bovendien speelde mee dat ik nog fit ben en er veel plezier in heb. Ik heb daarom besloten om er tijdens mijn vakantie eens rustig over na te denken. Daar kwam ik tot het besef dat ik overal ben geweest en alles heb meegemaakt. Mooier dan dit wordt het niet meer. Er is geen beter moment om te stoppen."



Kuipers floot vijf grote finales op internationaal niveau: de finale van de Europa League (2013 en 2018), de Confederations Cup (2013), de Champions League (2014) en het EK (2021).