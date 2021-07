Renner die racistisch beledigd werd: "Geschokt dat dit op de Spelen kan gebeuren"

De Duitse coach Patrick Moster wilde in de olympische tijdrit renner Nikias Arndt naar voren stuwen, maar ging uit de bocht met zijn uitlatingen. "Haal die kamelendrijvers in", riep hij Arndt toe die in de olympische tijdrit op de Eritreeër Amanuel Ghebreigzabhier en de Algerijn Azzedine Lagab aan het jagen was.

Azzedine Lagab heeft ondertussen bij Bild gereageerd op het incident. "Ik was vrij snel in het hotel omdat ik een vlucht naar Istanbul moest halen. Toen ik daar aankwam, zag ik dat het verhaal geëscaleerd was. Als het niet op TV was vertoond, was het niet zo groot geweest."