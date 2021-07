Philippe Clement over bezoek aan Union: "Het wordt een heksenketel"

Bij Club Brugge zijn er met Stanley Nsoki en Tibo Persyn ook eindelijk nieuwkomers. Wat had Clement te vertellen over het nieuwe bloed?

"Nsoki kreeg vanmorgen nog een bericht van Thomas Meunier. Hij zei hem dat hij in geen betere club kon terechtkomen. Het is de bedoeling om hem centraal achterin te plaatsen, maar hij kan ook als linksback spelen."

"Tibo is dan weer meer een optie voor de toekomst. We bekijken hoe hij de concurrentie kan aangaan met Clinton Mata en Ignace Van der Brempt. Hij is polyvalent en heeft een interessant profiel."

Over de fitheid van doelman Simon Mignolet gaf hij nog geen eenduidig antwoord. "Hij heeft twee dagen delen van de groepstraining gedaan. Hij bouwt stap per stap op, maar we mogen nog geen conclusies trekken."