Opsteker voor Belgische zwemmen: sterke Lecluyse naar finale 200m schoolslag

Door de mindere tijden van de vrouwen in de eerste halve finale had Fanny Lecluyse een uitstekende kans op haar allereerste olympische finale. 2'24"20 was het doel en dat is trager dan haar Belgische record van 2'23"30.

De 29-jarige Lecluyse, de oudste in haar halve finale, dook goed van haar startblok in baan 7. Ze ging mee met haar concurrentes en keerde na 100 meter in 1'09"05, één tiende sneller dan het schema van haar BR.

In de laatste 100 meter kreeg Lecluyse het moeilijk, maar ze werd toch knap 5e in 2'23"73, goed voor de 8e chrono van de 16 halvefinalistes. Met die tijd stroomt Lecluyse door naar de finale, die morgen wordt gezwommen om 3.41 uur.