Op weg naar 2e judo-medaille? Nikoforov stoot door tegen brute Braziliaan

Toma Nikiforov (IJF 16) heeft zich in de categorie tot 100 kg gekwalificeerd voor de tweede ronde van het olympisch judotoernooi in Tokio. De 28-jarige Nikiforov versloeg in zijn eerste kamp de Braziliaan Rafael Buzacarini (IJF 17) met een waza-ari.

In de tweede ronde wacht voor onze landgenoot een erg zware tegenstander. Hij neemt het dan op tegen de Portugees Jorge Fonseca (IJF 2), tweevoudig wereldkampioen. Volg de kamp straks op livestream 2.

Nikiforov neemt voor de tweede keer deel aan de Olympische Spelen. Op de vorige Spelen, in Rio in 2016, sneuvelde hij in de derde ronde.