Olympisch avontuur zit erop voor Croenen: geen halve finale op 100m vlinderslag

Vanuit baan 8 was Croenen al vrij snel op achtervolgen aangewezen, aan het keerpunt tikte hij als 6e aan. In de laatste 50 meter schoof hij nog op naar de 2e plaats, net na de Argentijn Santiago Grassi (52"07).

Nadien was het nog eventjes afwachten voor Croenen, maar het was al snel duidelijk dat een plekje bij de beste 16 te hoog gegrepen zou zijn. Daarvoor was uiteindelijk een tijd van 51"72 nodig. Croenen eindigde als 28e.

De grote favoriet om goud te pakken op de 100 meter vlinderslag is (uiteraard) de Amerikaan Caeleb Dressel. Hij kwam in de laatste kwalificatiereeks in actie en vestigde zelfs een olympisch record met 50"39.

Op de 200 meter vlinderslag kende Louis Croenen meer succes, hij bereikte daar de halve finales. Ook de finale nog halen zoals in Rio zat er uiteindelijk niet in.