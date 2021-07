Nina Derwael: "Zin om aan alle kleine details te werken en zondag te knallen"

"Ik heb er in ieder geval van genoten", zegt Nina Derwael na haar zesde plek in de allroundfinale. "Stress had ik niet, ik was enorm gefocust en klaar om aan mijn wedstrijd te beginnen. Als ik zie met welke gymnasten ik vandaag in de zaal sta, mag ik trots zijn om zesde van de wereld te zijn."



"Ik begon aan deze wedstrijd met een kleine hoop op een medaille, al wist ik dat het heel moeilijk zou worden. Dan moesten mensen steken laten vallen, maar de toppers hebben het super gedaan vandaag."

Is Derwael klaar voor de brugfinale op zondag? "Mijn brugoefening was vandaag net iets minder. De bewegingen waren kleiner, dus we weten waaraan we kunnen werken voor zondag. Ik ben blij dat ik de oefening nog eens kon doen, dat geeft me vertrouwen voor de finale."

"Zondag moet ik voluit gaan. Ik heb er heel veel zin in om aan alle kleine details te werken en zondag te knallen. Het wordt heel spannend, ik kijk er enorm naar uit."