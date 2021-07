Kwalificaties mixed relay komen waarschijnlijk te vroeg voor Cynthia Bolingo

Kwalificaties mixed relay komen waarschijnlijjk te vroeg voor Bolingo

De beste 400-meter loopster van het ogenblik, haar PR van 50"29 is de snelste Europese chrono, zou wel niet voor alle disciplines per definitie forfait moeten geven. Ze hoopt ook individueel nog in actie te komen op de 400 meter en samen met de Belgian Cheetahs op de 4x400 meter. Het BOIC liet weten "er vertrouwen in te hebben dat dit geen impact zal hebben op haar prestaties tijdens de Olympische Spelen." De kwalificatiereeksen met de mixed relay (morgen om 13 uur) komen waarschijnlijk wel nog te vroeg voor Bolingo. Dylan Borlée, Imke Vervaet, Camille Laus en slotloper Kevin Borlée zullen de uitverkorenen zijn tijdens de kwalificaties. Of Bolingo erbij zal zijn in een eventuele finale is ook nog afwachten.

programma Cynthia Bolingo dinsdag 3 augustus reeksen 02.45 u woensdag 4 augustus halve finale 12.30 u vrijdag 6 augustus finale 14.35 u

Eline Berings: "Zeer slechte timing voor een blessure"

"Dit is geen goed nieuws", is atlete Eline Berings duidelijk over de blessure van Bolingo. "Een heel slechte timing om nu een blessure op te lopen. Er is natuurlijk weinig informatie over de ernst van de blessure." "Normaalgezien als je een klein scheurtje hebt, dan heb je toch minstens een week nodig om te herstellen. Ik hoop dat ze nog aan de start kan komen van de individuele 400 meter." "Maar het is bijzonder jammer. Ik zag ons in de mixed relay toch zeker bij de outsiders voor een medaille, maar Cynthia Bolingo was zeker wel een essentiële pion in die ploeg. Je krijgt toch een ander verhaal als zij er niet bij is, vrees ik."

Als je naar die absolute topvorm groeit, ben je gevoeliger voor blessures Eline Berings