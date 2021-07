Kroatische broers schrijven roeigeschiedenis, drama voor Nederlands duo

De Kroatische broers Martin en Valent Sinkovic hebben geschiedenis geschreven. Ze zijn erin geslaagd hun tweede olympische roeititel te pakken, in een andere discipline dan vier jaar geleden in Rio de Janeiro.

Toen pakten ze het goud in de lichte dubbel-twee bij de mannen, vandaag deden ze hetzelfde in de twee zonder stuurman. Het is het eerste mannelijke duo dat daarin slaagt in de geschiedenis.

De broers lagen van begin tot einde aan kop en haalden het autoritair in 6'15"29. Roemenië en Denemarken klommen mee het podium op.

Na goud in het taekwondo is het de tweede gouden medaille voor Kroatië in Tokio.