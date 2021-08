Kajak, hoe begin je daaraan? Peddelsport Vlaanderen laat je te water

Vier Belgische kajakkers probeerden zich in Tokio een weg naar het olympisch podium te peddelen. Geen eenvoudige opdracht, want kajak is best een moeilijke sport en de concurrentie is niet van de poes. Toch zin gekregen om zelf eens te water te gaan? Maak dan je borst alvast nat.

Bram Peeters is jeugdtrainer Topsport bij de federatie Peddelsport Vlaanderen. Hij dompelt ons onder in de wereld van deze pijlsnelle watersport.

Introductie

"Het traditionele, recreatieve kajakken is in de eerste plaats een heerlijk rustgevende natuursport. Je ziet veel mooie plekken en krijgt ook de tijd om ervan te genieten", zo start Bram Peeters zijn lofrede.

"Daarnaast is het erg gevarieerd: er zijn een pak verschillende disciplines die je recreatief en competitief kan beoefenen, zoals freestyle, kajakpolo, zeekajak, surfski, rivierafdaling, toervaren, enz. Toch zijn er maar twee olympische disciplines. Bij slalom (waarin Gabriël De Coster aantrad) tracht je zo snel en foutloos mogelijk een wildwaterparcours af te varen. Maar we focussen even op de sprint, ook wel lijnvaren genoemd. Het is de discipline waarin Lize Broekx en Hermien en Artuur Peters de Belgische kleuren verdedigden." Bestaan er binnen het lijnvaren ook nog verschillende varianten? Peeters knikt: "Je kan alleen in een kajak zitten (K1), maar ook als team deelnemen. Zo kan je K2 en K4 varen, namelijk met twee of vier personen in een boot. Het opzet is steeds hetzelfde: je tegenstanders kloppen en een zo snel mogelijke tijd varen. Er zijn verschillende afstanden: 200 m (dames en heren), 500 m (dames) of 1000 m (heren)."

Olympisch kampioen slalom Jiri Prskavec uit Tsjechië

Skills

Sprinten, dat klinkt alsof kajakkers voluit moeten gaan? Peeters: "Klopt. Je moet diep in de verzuring kunnen gaan, maar je hebt ook een zeer goed aeroob vermogen nodig. Om resultaten te boeken in onze sport moet je dus in topconditie zijn." Maar alles valt en staat met techniek. Bram Peeters: "Kajakkers schaven hun techniek voortdurend bij, want een efficiënte peddelslag is cruciaal. De peddel gewoon zo snel mogelijk ronddraaien gaat je niet ver brengen. Er is een hele keten van de peddel naar de handen, door het hele lichaam tot de twee connectiepunten met de boot: het zitvlak en de voeten, die tegen een voetsteun duwen. Er wordt in kajak dus ook hard met de benen gewerkt. Tot slot heb je het mentale aspect, zoals bij elke sport. Het vermogen om jezelf door de verzuring heen te duwen is bij kajakken een specifieke troef."



Hermien Peters en Lize Broekx in hun K2-kajak

Drempels

Het hoge kostenplaatje is bij vele sporten een drempel. Dat geldt ook voor de kajaksport, geeft Peeters toe: "Het is inderdaad best duur materiaal, maar als je naar een bij onze federatie aangesloten kajakclub gaat, zal je merken dat er voor beginners en voor jongeren steeds een arsenaal aan clubmateriaal klaarligt." De hoge moeilijkheidsgraad kan voor beginners een struikelblok zijn, maar dat is gelukkig van voorbijgaande aard. Bram Peeters: "Zomaar meteen in een K1-wedstrijdboot stappen zal niet lukken. Die boten zijn heel onstabiel en je zal dus meteen in het water vallen. Daarom beschikken de clubs over verschillende types kajaks, zodat er kan opgebouwd worden richting een wedstrijdmodel."



Artuur Peters, als gegoten in zijn K1-wedstrijdboot

Waar starten?

Zeker in de zomer kan je bij heel wat kajakclubs kennismaken met de kajaksport. Ze organiseren vaak ook kampen en initiatiedagen. Je kan ook terecht in enkele centra van Sport Vlaanderen. In het centrum van Willebroek liggen zelfs echte sprintkajaks. Heb je de smaak te pakken en heb je je passie gevonden? Dan ligt er volgens Bram Peeters een mooie weg voor je klaar: "In de meeste clubs bieden we begeleide trainingen aan en werken we stap voor stap toe naar de eerste wedstrijden. Vallen die mee, dan kom je in aanmerking voor de topsportwerking van Peddelsport Vlaanderen. Op onze jaarlijkse talentdetectiedag kunnen clubs hun beste atleten laten testen. Word je opgenomen in dit programma, dan kan je via het U18- en het U23-team zelfs doorgroeien naar de 'Red Torpedoes', het eliteteam dat nu in Tokio zit."

