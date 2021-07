Jumbo-Visma verlengt contract Tour-revelatie Jonas Vingegaard tot 2024

Jonas Vingegaard is bezig aan zijn derde seizoen bij Jumbo-Visma. Hij won voor zijn exploot in de Tour dit jaar een rit in de UAE Tour en twee etappes van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali, die hij ook op zijn naam schreef, en eindigde als tweede in de Ronde van het Baskenland.

"Ik ben erg blij om mijn contract met het team te verlengen", aldus Vingegaard. "Tot op heden is onze samenwerking een succes geweest en hopelijk blijven we ook in de toekomst mooie successen boeken. Ik voel me hier goed. Daarom was het een makkelijke en vanzelfsprekende keuze om langer bij de ploeg te blijven."

Sportief directeur Merijn Zeeman is blij om Vingegaard langer bij het team te kunnen houden. We werken drie jaar samen, waarbij we samen elke dag aan het werk zijn om beter te worden. Het is prachtig om een talent binnen het team te zien ontwikkelen en groeien. We zijn vol vertrouwen dat we samen mooie prestaties blijven behalen."