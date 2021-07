Jonge freestylesensatie en climax in mixed relay: de ones to watch op zaterdag

De tijd vliegt, zowel hier als in Tokio! Op de laatste dag van de maand juli zitten we op het puntje van onze stoel om de Belgen te zien knallen. De Belgian Hammers brengen de sportdag op gang, de 4x400m mixed relayploeg sluit de dag af met een spetterende finale. Naar welke buitenlanders wordt het uitkijken? U ontdekt het hier.

De Belgen: Hammers, Thomas (x2) en 4x400-finale!

De olympische sportdag wordt op gang gebracht met de mixed relay triatlon. De Belgian Hammers hopen, mét Jelle Geens, een laatste keer te knallen in Tokio. Benieuwd welke plek ze kunnen wegkapen? U ziet het om 0.30 uur. In het golf staat de derde ronde op het programma. Kunnen Thomas Pieters en Thomas Detry doorstoten naar de finale? En schudden ze nog enkele knappe shots uit hun mouwen? Volg de actie op het golfterrein vanaf 0.30 uur.

Over naar de atletiek. Hanne Claes en Paulien Couckuyt openen hun Olympische Spelen met de reeksen van de 400m horden. Om 2 uur meten de Belgische dames zich met de wereldtop. Vanaf 2.40 uur moet Ben Broeders vol aan de bak in de kwalificaties van het polsstokspringen. Rond 3.22 uur hoort Eliott Crestan het startschot voor zijn reeks van de 800 meter. De Belgische atletieknacht eindigt met de reeksen van de 100 meter horden bij de vrouwen, met Anne Zagré. Onze landgenote loopt om 4.16 uur. Daarna wordt het een hele poos wachten tot...

... de 4x400 meter mixed relayfinale. Om 14.35 uur begint het Belgische kwartet aan zijn race. In de woelige reeksen wisten onze landgenoten zich te plaatsen voor de finale. Kunnen ze richting een podiumplek lopen?

Freestyle BMX met tiener Hannah Roberts

Met nog maar 19 levensjaren op de teller is Hannah Roberts de jongste goudenmedaillekandidaat in het BMX voor de Verenigde Staten. Een torenhoge druk rust dus op de schouders van de jonge Amerikaanse. Roberts is een doorzetter. Toen ze 10 was, viel ze van een hoge ramp en brak ze een deel van haar bovenrug. Een lange revalidatie volgde, schrik om opnieuw op de fiets te kruipen niet. Tijdens de eerste coronagolf had Roberts niet enkel tijd om te trainen. Ze trouwde - op haar prille leeftijd - met haar vrouw Kelsey Miller en kocht een huis. De Amerikaanse kon zich zo in alle rust voorbereiden op de belangrijkste wedstrijd van haar leven. Lost ze de verwachtingen in? Bekijk haar tricks vanaf 3.10 uur in de kwalificaties, op zondag staat de finale gepland.

Koninginnennummer: 100m sprint

Dag twee van het atletiektoernooi op de Olympische Spelen en meteen een topaffiche. Bij de vrouwen staat - na de halve finales om 12.15 uur - de finale van de 100 meter sprint op het programma om 14.50 uur. Daarin is het afwachten wie zich tot kampioen kroont. Evenaart de Jamaicaanse Shelly-Anne Fraser-Pryce Usain Bolt met een derde olympische titel? Of leggen landgenoten Elaine Thompson en Shericka Jackson haar iets in de weg? Het oordeel wordt geveld in een luttele 11 seconden. Knipper vooral niet met de ogen!

Stoot Team USA door naar de kwartfinales?

Team USA begon povertjes aan het olympisch basketbaltoernooi. Na een pijnlijke nederlaag tegen de Fransen, wisten de Amerikanen zich - zonder te imponeren - wel te herpakken tegen Iran. Tegen Tsjechië moeten Durant en co. wel alles geven om door te stoten naar de kwartfinales. De Verenigde Staten tellen evenveel punten als hun tegenstander van morgen. Alles of niets dus. U kan de wedstrijd bekijken vanaf 14.00 uur.

Team GB opnieuw op weg naar een olympisch record?