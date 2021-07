Geen 2e judo-medaille: Toma Nikiforov sneuvelt tegen de wereldkampioen

Toma Nikiforov (IJF-16) is er vanmorgen - in de categorie tot 100 kg - niet in geslaagd om te stunten in de tweede ronde.



Onze 28-jarige landgenoot verloor na nauwelijks 15 seconden met ippon van de Portugese wereldkampioen Jorge Fonseca (IJF2). Fonseca pakte uit met een schouderworp, Nikiforov had er geen verhaal tegen.

In zijn eerste kamp had Nikiforov nog met een waza-ari gewonnen van de Braziliaan Rafael Buzacarini (IJF-17).

Nikiforov nam voor de tweede keer deel aan de Olympische Spelen. Op de vorige Spelen, in Rio in 2016, sneuvelde hij in de derde ronde.