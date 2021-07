DQS droomt nu ook van ritzege in Vuelta met Jakobsen: "Hij zit vol vertrouwen"

Na talloze operaties en ettelijke weken in ziekenhuizen kan Fabio Jakobsen weer glimlachen op de fiets. In de Ronde van Wallonië boekte hij zijn eerste overwinningen sinds zijn horrorcrash in de Ronde van Polen.

"We kunnen terugblikken op een succesvolle Ronde van Wallonië", zegt sportief directeur Geert Van Bondt. "Fabio wou heel graag sprinten en dat heeft hij ook gedaan. We wilden vooral zijn lichaam weer gewoon maken aan de korte, pittige inspanningen. Hij heeft echt getoond dat hij in vorm is."

Jakobsen deed zelfs meer: hij won ook twee sprintetappes. "Dat is ongelofelijk", aldus Van Bondt. "Na zo'n lange revalidatie weer twee zeges pakken... Het gaf ons allemaal kippenvel."

"Tijdens zijn revalidatie onderging hij meerdere operaties, die hem telkens wat terugsloegen. Maar Fabio bekeek het dag per dag: hij bleef rustig en zette steeds de juiste stappen."

"We hebben zijn trainingen aangepast aan zijn revalidatie, zodat zijn wonden konden genezen. Het was dan ook heel emotioneel om Fabio weer te zien winnen, want die beelden van zijn val flitsen weer door je hoofd. Hij wou terugkeren en winnen. Zijn volharding en hardnekkigheid zijn ongelofelijk."