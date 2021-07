Djokovic treft Zverev in halve finale in zijn queeste naar goud

Novak Djokovic is nog steeds op weg naar de Golden Slam. Dat betekent de vier grandslamtoernooien en het olympisch toernooi in hetzelfde seizoen op zak steken. In zijn queeste naar olympisch goud veegde Djokovic alvast de vloer aan met de Japanner Kei Nishikori: 6-2 en 6-0.

In de halve finale neemt Djokovic het op tegen Alexander Zverev. De Duitser plaatste zich als laatste voor de halve finales door de Fransman Jeremy Chardy (ATP-68) in te blikken met 6-4 en 6-1.

In die andere halve finale kijken Karen Chatsjanov en Pablo Carreno Busta elkaar in de ogen. Chatsjanov plaatste zich door in 3 sets te winnen van de Fransman Ugo Humbert (ATP-28): 6-7, 6-4 en 6-3. Carreno Busta deed het dan weer in 2 sets tegen de Rus Daniil Medvedev (ATP-2) : 6-2 en 7-6.

De halve finales worden morgen afgewerkt.