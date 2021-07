Chen Meng klopt haar landgenote in de strijd om goud in het tafeltennis

En zo gaat het goud en het zilver al voor de vierde Spelen op rij naar China. Het goud is sinds de introductie van het tafeltennis in 1998 op de Spelen in Seoel altijd al naar China gegaan.

Sun Yingsha begon het best aan de wedstrijd. Maar bij een 2-2 tussenstand haalde Chen Meng haar beste niveau naar boven en maakte ze er 3-2 van. Sun Yingsha kwam nog gevaarlijk opzetten, maar ook de zesde set ging naar de nummer één van de wereld. De 27-jarige Chen Meng klopte zo haar langenote in de strijd om het goud.

In het enkelspel bij de vrouwen bleven de Chinezen wel baas. In de finale lagen het goud en het zilver al klaar voor China. De nummer één van de wereld Chen Meng nam het namelijk op tegen haar landgenote en nummer twee van de wereld Sun Yingsha.

China domineert al jaren het tafeltennis en op de Olympische Spelen is dat niet anders. Toch begon China met een valse noot aan de Spelen. In het dubbel gemengd, een nieuw onderdeel van het tafeltennis, verloren de Chinezen de finale van de Japanners.

Brons voor Japan in kleine finale

Na haar gouden medaille in het dubbel gemengd, pakte de Japanse Ito Mima een bronzen medaille in het enkelspel bij de vrouwen. In de kleine finale was ze een maatje te sterk voor de Singaporese Yu Mengyu.

Mima Ito begon wat aarzelend aan de wedstrijd voor het brons. De derde op de wereldranglijst was op papier de sterkere, maar verloor de eerste set van de nummer 45 in de wereld Yu Mengyu.

In set twee herpakte de Japanse zich en hing ze de bordjes opnieuw gelijk. Mima Ito groeide in de wedstrijd naar haar beste niveau en stoomde vervolgens door naar een 4-1 overwinning.