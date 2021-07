BMX'ster Elke Vanhoof knokt zich naar de halve finales in Tokio

Dat Elke Vanhoof erbij is in Tokio is al een half mirakel. Haar voorbereiding op de Olympische Spelen werd in 2019 danig verstoord door een hersenschudding en ze kon zich maar ternauwernood plaatsen.

In Tokio moest ze in de kwartfinales 4e eindigen in haar groep om door te stoten naar de halve finales. Vanhoof werd 4e in de 1e run en 5e in de 2e run. In de beslissende 3e run moest ze de Amerikaanse Ridenour achter zich laten om zich te plaatsen en dat lukte nipt.

De halve finales en de finale staan morgen op het programma. Vijf jaar geleden werd Vanhoof knap 6e op de Olympische Spelen in Rio.