Blessurezorgen voor Cynthia Bolingo: kwalificaties mixed relay komen waarschijnlijk te vroeg

De beste 400-meter loopster van het ogenblik, haar PR van 50"29 is de snelste Europese chrono, zou wel niet voor alle disciplines per definitie forfait moeten geven. Ze hoopt ook individueel nog in actie te komen op de 400 meter en samen met de Belgian Cheetahs op de 4x400 meter.

De kwalificatiereeksen met de mixed relay (morgen om 13 uur) komen waarschijnlijk wel nog te vroeg voor Bolingo. Dylan Borlée, Imke Vervaet, Camille Laus en slotloper Kevin Borlée zullen de uitverkorenen zijn tijdens de kwalificaties. Of Bolingo erbij zal zijn in een eventuele finale is ook nog afwachten.