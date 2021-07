Berings over menstruatieproblemen: "Ken sprintsters die bewust de pil niet nemen"

Sportgynaecoloog Luc Baeyens benadrukt wel dat het bij elke atlete anders is: "Sommige atleten krijgen te maken met pijn of met zwelling. Je hebt atletes die een of twee kg bijkomen in de periode voor hun maandstonden. Andere atletes gaan in die periode net een hogere pijngrens kennen en dus verder kunnen gaan."

"Er zijn atletes die zich net beter voelen tijdens hun maandstonden. Dat zijn dikwijls de atletes die mee aggresiviteit nodig hebben om te sporten. Bij sommige atletes kan het helpen. Er is geen lijn in te trekken."

"Cynthia Bolingo bijvoorbeeld. Die vertelt openlijk dat ze 50% verlies had in de periode rond haar maandstonden. Voor zulke atletes is het wel belangrijk om over zulke dingen goed na te denken in functie van een belangrijke competitie."